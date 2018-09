Projekt Ecobus: „Ganz einfach“ klappt das noch nicht so ganz

Mittwochmorgen in Altenau an der Therme Heißer Brocken. Heute lockt der Wochenmarkt in Clausthal-Zellerfeld. Flexibel im Harz unterwegs ohne eigenes Auto? Seit Mitte August wirbt das Ecobus-Projekt als attraktive Form der Mobilität im ländlichen Raum um Kunden. Bedarfsgesteuerte Kleinbusse queren...