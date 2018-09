Ganze Bestände gehen im Wald ein – Schuld ist Borkenkäfer

Rote Spitzen an den Fichten markieren den Befall durch Borkenkäfer. „Die Situation ist dramatisch. Ganze Bestände und Kuppen rinnen uns durch die Finger. Der Wald wird sich gewaltig verändern“, sagt Stefan Fenner, Leiter des Niedersächsischen Forstamts Lauterberg. Am schlimmsten sehe es in den Forstrevieren St. Andreasberg, Kapellenfleck und Hohegeiß aus. In den Höhenlagen des Wurmbergs würden sich die Schäden noch relativ in Grenzen...