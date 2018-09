Aus dem Ruder gelaufen

Fährt man in diesem Tagen durch den Harz, dann fallen die erfreulich zahlreichen Gäste auf, die unser schönes Mittelgebirge besuchen. Sieht man von den vielen Motorrädern ab, sind es wohl nicht wenige auswärtige Erholungssuchende mit dem Ziel, den Nationalpark zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Insbesondere die landschaftlich reizvollen Hochlagen, allen voran die Region um den Brocken, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Nun gehen unsere Gäste davon aus, dass wohl der gesamte Harz Nationalpark ist. Nur wenige wissen, dass der Großteil der Waldflächen zu den normalen wirtschaftlichen Betrieben der Niedersächsischen Landesforsten gehört. Zugegeben: Trotz der Fülle der Hinweisschilder ist die Orientierung nicht immer so einfach.

Oder doch? In diesem Sommer sind die Flächen eigentlich für jedermann erkennbar. Denn das Wetter ist nicht nur für viele Feriengäste ideal, sondern geradezu optimal für Millionen von Borkenkäfern, die unseren Wäldern zu Leibe rücken. Unvorstellbar große Flächen absterbender Fichten markieren sehr augenscheinlich die Grenze.

Um es sehr vereinfacht auszudrücken: braune Flächen Nationalpark, grüne Flächen angrenzende Forstämter. Doch selbst diese Grenzen werden bald verschwimmen. Wo vor nicht allzu langer Zeit dicht bekronte grüne Fichten Schatten spendeten, steht jetzt auf weite Sicht ein trockenes Baumgerippe neben dem anderen.

Westlich der B4 kann man inzwischen ohne große Mühe die jenseits der historischen Talsperre gelegenen Wälder sehen. Ob damit die Attraktivität unseres Harzes zunimmt, möchte ich bezweifeln. Mir ist durchaus bewusst, dass der Nationalpark in erster Linie Schutzziele verfolgt. Die Anrainer indes müssen die so vielzitierte Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes mit einem klaren wirtschaftlichen Auftrag in Einklang bringen. Eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist und den Forstleuten größeren Einsatz abverlangt, als den meisten von uns bewusst ist. Da sind zusätzliche, außerplanmäßige und überdies unnötige vorzeitige Nutzungen alles andere als hilfreich. Von den immensen wirtschaftlichen Schäden einmal ganz abgesehen.

In normalen Jahren mag es ja genügen, den 500 Meter breiten Sicherheitsstreifen an den Grenzen zu den Nachbarwäldern zu überwachen. In diesem Sommer genügt es aber offensichtlich nicht. Wir sollten es mit dem Schutzgedanken und der Beobachtung „spannender Entwicklungen am Waldboden“ nicht übertreiben.

Manfred Keimburg, Osterode