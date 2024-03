Berlin. Huthi-Rebellen haben offenbar ein Handelsschiff im Roten Meer beschossen. Bei dem Angriff sollen zwei Seeleute getötet worden sein.

Bei einem Angriff der Huthi-Rebellen auf ein Handelsschiff im Roten Meer sollen zwei Seeleute getötet worden sein. Das berichtet die „Washington Post“ mit Bezug auf Regierungskreise. Laut dem US-Medium sind es die ersten Todesopfer bei solchen Attacken. Mindestens sechs weitere Personen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass vor der Küste Jemens erneut ein Frachtschiff angegriffen und beschädigt wurde. Wie die für die Sicherheit der Handelsschifffahrt zuständige Stelle der britischen Marine UKMTO mitteilte, wurde ein Handelsschiff 54 nautische Meilen südwestlich der jemenitischen Hafenstadt Aden von einem Geschoss getroffen und beschädigt. Es wurde demnach von der Besatzung verlassen und treibt steuerlos im Meer. In einer früheren Meldung hatte es geheißen, Schiffe in der Nähe hätten einen lauten Knall und eine große Rauchwolke wahrgenommen.

Huthi-Miliz: Militäreinsatz gegen Rebellen läuft bereits

Die Huthi-Miliz greift seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas verstärkt Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Die Huthis sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten und vom Iran unterstützten „Achse des Widerstands“, zu der neben der Hamas im Gazastreifen auch die Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon gehört. Die Terroristen haben angekündigt, israelische, britische und US-Schiffe ins Visier nehmen zu wollen, außerdem Schiffe mit israelischem Zielhafen. Viele Reedereien meiden deswegen inzwischen die wichtige Seehandelsroute.

Am Jemen führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den Welthandel entlang, durch die Frachter vom Indischen Ozean über den Suezkanal in Ägypten das Mittelmeer erreichen. Die USA und Großbritannien hatten als Reaktion auf die Angriffe mehrmals Militärschläge gegen Stellungen der Huthi im Jemen durchgeführt. Auch die EU hat einen Militäreinsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer gestartet, an dem sich Deutschland mit der Fregatte „Hessen“ beteiligt.

