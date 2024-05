Washington D.C. Eine erste Lieferung von Bomben hält Washington nach eigenen Angaben bereits zurück. Weitere Rüstungsexporte sollen geprüft werden.

Israels Vorgehen in Rafah sorgte in den vergangenen Tagen international für Kritik. Auch die US-Regierung hatte Unmut über den Militäreinsatz geäußert; in Gesprächen mit Israel konnten die Bedenken nicht vollständig ausgeräumt werden. Als Konsequenz hat Israels stärkster Partner jetzt erstmals einzelne Waffenlieferungen ausgesetzt.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte vor einem Ausschuss des Kongresses, dass die USA bereits vergangene Woche eine größere Lieferung mit schwereren Bomben gestoppt habe. Darüber, wie mit damit weiter verfahren wird, sei „noch keine endgültige Entscheidung gefallen“.

Rafah: USA haben „sehr ernste Bedenken“ über Israels Pläne

Außenamtssprecher Matthew Miller sagte, es gäbe „sehr ernste Bedenken“ über Israels Pläne, in der Stadt Rafah im äußersten Süden des Gazastreifens einzumarschieren, wo sich rund eine Million Zivilisten aufhalten. Man stehe weiterhin zur „langfristigen“ Verpflichtung der USA, Israels Sicherheit unter allen Umständen zu gewährleisten. Miller wiederholte aber den Standpunkt der US-Regierung, die israelische Seite habe bislang keinen glaubwürdigen Plan vorgelegt, der sowohl den Schutz der Zivilbevölkerung in Rafah als auch deren humanitäre Versorgung gewährleiste. „Wir glauben einfach nicht, dass es möglich ist, diese Menschen an andere Orte innerhalb des Gazastreifens zu bringen“, sagte Miller. Zwar habe Israel bereits „wichtige Schritte“ unternommen, um die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung zu begrenzen. Es würden jedoch weiterhin viel zu viele unschuldige Menschen getötet.

Israel hatte am Dienstag Panzer in die Stadt Rafah geschickt und die Kontrolle über den Grenzübergang zu Ägypten übernommen. Am Montag war Rafah von Israel bombardiert worden, ein von der Terrororganisation Hamas in Teilen akzeptierter Vorschlag über eine Feuerpause hatte Benjamin Netanjahus Regierung zuvor abgelehnt. (fmg/afp)

fmg/afp