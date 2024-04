New York. An der New Yorker Columbia University haben sich Protestierende gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude verschafft. Sie habe eine klare Forderung.

Es ist nicht der erste politische Protest, für den Demonstrierende die Hamilton Hall der Elite-Universität Columbia in New York besetzen: Schon 1968 drangen Studierende ein, damals um gegen den Vietnam-Krieg zu protestieren. In der Nacht zum Dienstag ereigneten sich hier martialische Szenen, als vermummte Personen mit schwarz-weißen Palästinensertüchern Fensterscheiben zertrümmerten und gewaltsam in die Halle eindrangen.

Laut der Uni-Zeitung „Columbia Spectator“ befanden sich zeitweise mehrere Dutzend Protestierende in der Hamilton Hall. Dem Bericht zufolge verbarrikadierten sie die Eingänge mit Holztischen und Stühlen, schnürten Türen mit Kabelbindern zu. Vor dem Gebäude hielten sich in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) demnach Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten auf, einigen versammelten sich zu einer Mahnwache und skandierten die propalästinensische Parole „From the River to the Sea“. Die Besetzung folgte als Reaktion auf das Vorhaben der Universitätsleitung, demonstrierende Studenten zu suspendieren

Laut US-Medien hielt sich die Polizei am Dienstagmorgen bereit, falls es Verletzte geben sollte. Auf dem Kurznachrichten X (vorher Twitter) machten die Besetzer ihre Forderungen deutlich. Sie würden nicht aus dem Gebäude weichen, bis die Universtität jedwede finanzielle Unterstützung für Israel beende. Der Hintergrund: Zahlreiche Elite-Universitäten investieren ihr Geld in US-Rüstungsunternehmen, die auch Waffen für die Regierung von Benjamin Netanjahu produzieren.

Ein vermummter Demonstrant zerschlägt am 30. April die Scheibe einer Tür der Columbia University. © Getty Images via AFP | ALEX KENT

Vor knapp zwei Wochen hatte ein Einsatz der New Yorker Polizei an der Columbia bereits für Aufsehen und Kritik gesorgt, in der Folge kam es in Dutzenden Universitäten in den USA zu Protesten und den Aufbau von Zeltlagern. Seitdem wurden landesweit laut „New York Times“ mehr als 800 Menschen festgenommen, darunter auch Hochschulpersonal. Einigen wird Antisemitismus und die Verharmlosung der islamistischen Hamas vorgeworfen, deren Ziel unter anderem die Vernichtung des Staates Israel ist.

Die Protestler besetzten das Gebäude, nachdem die Uni verlauten ließ, dass die Demonstrierenden suspendiert werden sollen. © Getty Images via AFP | ALEX KENT

Die Hamas hatte am 7. Oktober vergangenen Jahres etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte daraufhin mit einer Bodenoffensive und Luftschlägen in dem Küstengebiet. Durch die Angriffe Israels wurden nach Angaben der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden seit Kriegsbeginn etwa 34.500 Menschen getötet.

Laut US-Medien befanden sich vor dem Gebäude Hunderte Pro-Palästina-Protestierende. © Getty Images via AFP | ALEX KENT

