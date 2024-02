Berlin. Spitzenpolitiker und Prominente senden dem erkrankten britischen Monarchen die besten Wünsche – und Trump hat eine besondere Botschaft.

Die Krebs-Diagnose des Königs trifft die britische Monarchie völlig unvorbereitet. Britische Boulevard-Zeitungen spekulierten zuletzt vor allem über den Gesundheitszustand von Herzogin Kate, die erst vergangene Woche nach einer Operation am Unterleib aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Nun kommt die Sorge um König Charles hinzu – und auch wenn bislang unklar ist, unter welcher Krebsart der 75-Jährige leidet. Die Anteilnahme nicht nur im Inland ist riesengroß.

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak wünschte Charles, der auch Staatsoberhaupt ist, als einer der ersten gute Besserung. „Ich wünsche seiner Majestät eine vollständige und schnelle Genesung“, teilte er mit. „Ich habe keinen Zweifel, dass er schnell wieder zu voller Stärke zurückfinden wird, und ich weiß, dass das ganze Land ihm alles Gute wünschen wird.“ Auch die beiden Ex-Premiers Boris Johnson und Liz Truss sprachen dem König ihre besten Wünsche aus. Truss schrieb „Gott schütze den König!“

Lesen Sie auch: King Charles III. hat Krebs - Das ist bisher bekannt

US-Präsident Joe Biden erklärte, die Diagnose für Charles mache ihm Sorgen. Und er hoffe, dass er ihn bald persönlich sprechen könne. Biden hatte sich erst im vergangenen Jahr selbst ein Basalzellkarzinom – eine häufige Form des Hautkrebs –entfernen lassen müssen. Auch der republikanische Ex-Präsident Donald Trump zeigte sich betroffen. Charles sei ein „wundervoller Mann, den ich während meiner Präsidentschaft gut kennengelernt habe“, schrieb Trump auf Truth Social. „Wir beten alle für seine schnelle und vollständige Genesung.“

Charles an Krebs erkrankt: Lineker spricht von „schrecklicher Nachricht“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau teilte auf X mit, dass er, die Kanadier überall im Land und die Menschen auf der ganzen Welt „an seine Majestät denken“. Und weiter: „Wir senden ihm unsere besten Wünsche und hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung.“ Neben der nationalen und internationen Spitzenpolitik widmeten dem Monarchen aber auch zahlreiche Prominente aufmunternde Worte und Genesungswünsche – darunter etwa die britische Fußballlegende Gary Lineker. Es tue ihm sehr leid, von der „schrecklichen Nachricht“ zu hören, erklärte Lineker.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der Palast hatte am späten Montagabend ungewöhnlich offen erklärt, dass Charles an Krebs leidet. Der König habe sich entschieden, über seine Diagnose zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden, hieß es in einer Erklärung. Zudem hoffe Charles, damit auch mehr Aufmerksamkeit auf all diejenigen zu lenken, die weltweit an Krebs erkrankt sind. Charles soll seine beiden Söhne Thronfolger Prinz William und Harry sowie seine Geschwister selbst über die Diagnose informiert haben.

mit dpa