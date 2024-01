Berlin. Prinzessin Kate wurde vor über einer Woche am Bauch operiert. Laut dem Kensington Palace befindet sie sich inzwischen wieder zu Hause.

Wegen einer Bauchoperation musste Prinzessin Kate fast zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik verbringen. Die britische Hoheit wurde am Bauch operiert, wie der Kensington Palace vor elf Tagen mitteilte. Heute veröffentlichte der britische Palast ein Statement, dass Kate aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Nach Operation am Bauch ist Prinzessin Kate wieder zu Hause

„Die Prinzessin von Wales ist nach Windsor zurückgekehrt, um sich weiter von ihrer Operation zu erholen“, heißt es in der auf X (vormals Twitter) publizierten Erklärung. „Sie macht gute Fortschritte. Der Prinz und die Prinzessin möchten dem gesamten Team der Londoner Klinik, insbesondere dem engagierten Pflegepersonal, für die geleistete Pflege danken.“

Und weiter: „Die Familie von Wales ist weiterhin dankbar für die guten Wünsche, die sie aus der ganzen Welt erhalten hat.“

Zuvor hieß es vonseiten des Palasts, dass Kate zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben wird, bevor sie nach Hause zurückkehrt, um dort ihre Genesung fortzusetzen. Details etwa zur Art der Operation nannte der Palast nicht.

Kate im Krankenhaus: Sie fällt lange für öffentliche Aufgaben aus

Laut dem damaligen Statement hoffe Kate, die Schwiegertochter von König Charles III., dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch nach Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder respektiere. „Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen.“

Aufgrund der aktuellen medizinischen Beratung sei es unwahrscheinlich, dass Kate vor Ostern wieder öffentliche Aufgaben übernehmen wird, so die Erklärung. Kate entschuldige sich bei allen, die von Terminabsagen betroffen seien. „Sie freut sich darauf, so viele Termine wie möglich so bald wie möglich nachholen zu können“, heißt es.

Nach Prostata-Operation: König Charles befindet sich weiterhin im Krankenhaus

In der gleichen Klinik, in der Kate am Bauch operiert wurde,

Der 75-Jährige hatte sich wegen einer vergrößerten Prostata einer Operation unterzogen. Nach dpa-Informationen dürfte Charles frühestens in der kommenden Woche entlassen werden.

