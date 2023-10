Moskau. Der Angriff am Flughafen in Dagestan wirft Fragen auf. Was hat Putin damit zu tun? Wie bedroht sind Juden in Russland? Erste Antworten.

Die Bilder des antisemitischen Mobs verbreiteten sich im Eiltempo über die ganze Welt: Dutzende Männer hatten am Sonntag in der überwiegend von Muslimen bewohnten russischen Republik Dagestan den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala gestürmt. Laut dem Gesundheitsministerium von Dagestan seien bei den Ausschreitungen 20 Menschen verletzt worden, darunter neun Polizisten. In der Zwischenzeit sei die Lage wieder unter Kontrolle. „Mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Unruhen wurden identifiziert, 60 von ihnen wurden festgenommen“, erklärte das russische Innenministerium am Montagmorgen.