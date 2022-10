Wahl in Niedersachsen: Die FDP leidet unter der Ampel-Koalition

Freude bei der SPD in Hannover: Aus der Landtagswahl in Niedersachsen ist die Partei von Ministerpräsident Stephan Weil ersten Prognose zufolge als klare Siegerin hervorgegangen. Die Sozialdemokraten erreichten bei dem Urnengang laut der ARD-Prognose 33,5 Prozent der Stimmen und landeten damit klar vor der CDU.

Gebremste Freude, Aufatmen, Zweifel, so lassen sich die jeweiligen Gefühlslagen der drei Parteien der Ampel-Koalition nach der Wahl in Niedersachsen beschreiben. Während die Grünen deutlich hinzugewinnen und insofern das Ergebnis der Landtagswahl als Erfolg verkaufen können, ist die SPD zu ihrer großen Erleichterung trotz Verlusten und trotz des deutlich schlechteren Bundestrends wieder stärkste Kraft. An der FDP nagten hingegen Zweifel und Verunsicherung.

Die bange Frage in der FDP-Parteizentrale in Berlin lautete nach der Schließung der Wahllokale: Reicht es für den Wiedereinzug in den Landtag? Für die Bundespartei geht es jedoch auch nach dieser Landtagswahl darum, wie sehr das Regieren der Partei schadet. "Die Ampel ist kein leichtes Bündnis für die FDP, das war von Anfang an klar", räumte FDP-Fraktionschef Christian Dürr ein. Die FDP sei nach der Bundestagswahl aber angetreten, um Verantwortung zu übernehmen: "Vor der läuft man nicht weg."

Niedersachsen-Wahl: Im Fokus stand die Ampel-Politik

Für die FDP sind die Landtagswahlen 2022 katastrophal gelaufen: Im Saarland verpasste die Partei den Einzug ins Parlament, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist die FDP nach jeweils starken Verlusten nicht mehr an den Landesregierungen beteiligt. In Niedersachsen nun erneut Verluste, am frühen Abend in den Prognosen gefährlich nah an der Fünf-Prozent-Hürde. Hinzu kommen die schlechten Umfragewerte auf Bundesebene.

Er habe im Wahlkampf festgestellt, dass ein Großteil der FDP-Wähler mit der Rolle der FDP in der Ampel-Regierung fremdele, sagte am Wahlabend FDP-Grande Wolfgang Kubicki. Die Regierung habe zudem noch keine "vernünftigen Antworten" etwa auf die Energiekrise gegeben: "Daran werden wir arbeiten müssen. Oder diese Ampel wird in schweres Fahrwasser kommen", so Kubicki.

Für die Parteien der Ampel-Koalition ist das Ergebnis der Landtagswahl auch ein Urteil der Wähler über ihre Arbeit im Bund. Schließlich war der Wahlkampf von der Energiekrise und den Debatten um die Entlastungspakete der Bundesregierung geprägt. Landespolitische Themen spielten kaum eine Rolle.

Wahl in Niedersachsen: Auf Bundesebene bangt die SPD weiter

Umso erleichterter können die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz über den Wahlsieg von Stephan Weil sein. Zwar hatte die Wiederwahl des Niedersachsen zu Jahresbeginn bei der SPD als sicher gegolten, nach den herben Verlusten bei den letzten beiden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im Mai lässt das Ergebnis aus Hannover die Sozialdemokraten aber aufatmen.

Eine Niederlage bei der Landtagswahl hätte wohl erhebliche Unruhe in die Partei getragen, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine trotz einiger schwerer Entscheidungen eine für sie untypische Geschlossenheit demonstriert. Allerdings sollten sich Kanzler und Parteispitze nicht zu sehr auf dem Ergebnis aus Niedersachsen ausruhen: In bundesweiten Umfragen steht die SPD erheblich schlechter da, auch die persönlichen Werte von Scholz zeugen nicht von einem Kanzlerbonus.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert traute sich daher auch nicht, den Wahlsieg von Weil auf das Konto von Scholz und der Bundespartei zu verbuchen. Es habe mit Weil aber ein "bestimmter Politikansatz" gewonnen: Weil habe selbstbewusst für sein Bundesland, aber "in Verantwortung fürs große Ganze“" gehandelt. Kühnerts Fazit für den Bund: Die Ampel-Parteien hätten eine Mehrheit in Niedersachsen. "Natürlich gibt uns das auch noch einmal Rückenwind für die schwierige Zeit, die jetzt vor uns liegen wird", erklärt er.

Niedersachsen: Litten Grüne unter Gasumlage und AKW-Entscheidung?

Grünen-Chef Omid Nouripour freute sich über das vermutlich beste Ergebnis seiner Partei in Niedersachsen überhaupt. Allerdings: In früheren Umfragen waren die Grünennoch deutlich stärker als am Wahlabend gewesen. Einen "Habeck-Dämpfer" wollte der Parteivorsitzende in dem Ergebnis aus Niedersachsen aber nicht erkennen, obwohl die kurz vorm Inkrafttreten wieder einkassierte Gasumlage dem Ansehen des Vizekanzlers schadete.

Als möglicher Stimmungskiller bei den Grünen-Wählern galt zudem die Entscheidung, nicht alle drei deutschen Atomkraftwerke wie geplant am Jahresende vom Netz zu nehmen. Gefragt nach der Stimmung in der Ampel warnte Nouripour in Richtung FDP, die "vertrauensvolle Zusammenarbeit" müsse fortgesetzt werden

