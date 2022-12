Deutschland: Ein Jahr Ampelkoalition – Die Höhe- und Tiefpunkte

Ein Jahr Ampel-Koalition: Der Rückblick in Bildern

Zwei Ministerinnen und ein Foulspiel: Innenministerin Nancy Faeser dürfte sich gewundert haben, als ihre SPD-Kollegin Christine Lambrecht in einem Interview verkündete, dass Faeser 2023 SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen werde. Für eine glaubwürdige Kandidatur müsste Faeser ihr Amt in Berlin aufgeben. Die Innenministerin hat seitdem viel damit zu tun, die Freude an ihrem Job zu betonen. Ein Frustfoul, weil Lambrecht lieber das Innenressort übernommen hätte als das Verteidigungsministerium? Die Spitzenkandidatur in Hessen ist noch zu vergeben. Es hält sich das Gerücht, dass Faeser doch zurück in die Heimat geht. Das könnte eine größere Kabinettsumbildung auslösen. Kritiker sehen Lambrecht dann auf der Abschusslist

Foto: Kay Nietfeld/dpa