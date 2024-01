London. Prinzessin Kate wurde in einer Londoner Klinik am Bauch operiert. Dort bleibt sie bis zu zwei Wochen. Die Unterbringung ist königlich.

Es war ein Tag, wie es ihn nur selten im britischen Königshaus gibt. Innerhalb von gerade einmal 90 Minuten wurde bekannt gegeben, dass sich sowohl King Charles III. als auch Prinzessin Kate in medizinischer Behandlung befinden. Der König wird demnach in der kommenden Woche wegen einer vergrößerten Prostata behandelt. Die Erkrankung sei aber gutartig.

Etwas schwerwiegender scheint die Situation hingegen bei

Prinzessin Kate König Charles muss wegen einer Prostata-OP ins Krankenhaus. © Maja Smieskowska/PA Wire/dpa Prinzessin Kate soll nach einer OP etwa zwei Wochen im Krankenhaus bleiben. © Frank Augstein/Pool AP/dpa 1 / 2

zu sein. Nach Angaben des Königshauses musste sich die Frau von Prinz William einer Operation im Bauchbereich unterziehen und wird in der Folge bis Ostern keine Auftritte in der Öffentlichkeit absolvieren. Um was für einen Eingriff es sich genau handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Immerhin: Krebs soll es nicht sein.

Selbstverständlich wird Kate die bestmögliche medizinische Behandlung zuteil. Sie befindet sich für die nächsten 10 bis 14 Tage in der The London Clinic, einer Privatklinik mit exzellentem Ruf mitten im Zentrum der englischen Hauptstadt. Hier lassen sich die Royals bereits seit mehreren Jahrzehnten behandeln.

Kate im Krankenhaus – höchste medizinische Standards

Das medizinische Personal besteht aus einem internationalen Expertenteam. Die London Clinic investiert außerdem regelmäßig in die neuesten Gerätschaften und ist somit immer auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. Weiterer Vorteil: Die Ärzte kümmern sich jeweils nur um eine sehr kleine Anzahl von Patienten zur selben Zeit, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Insgesamt 155 verschiedene Eingriffe und Behandlungen können durchgeführt werden, von Akne bis hin zu Krebs. Einige Operationen werden sogar von Robotern übernommen.

Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung ist dabei natürlich Standard. Auch im Nachgang einer Operation werden alle Genesungsschritte bis ins Detail mit einem Arzt abgeklärt.

Die London Clinic wird von Polizisten überwacht. © AFP | Henry Nicholls

Luxus-Service für Prinzessin Kate

Von schlechtem Krankenhausessen und Doppelzimmern fehlt in der London Clinic jede Spur. Ein preisgekrönter Chefkoch kümmert sich um die perfekte Ernährung der Patienten, passt die Mahlzeiten genau auf die Bedürfnisse an. Nach Möglichkeit werden nur lokale Produkte verwendet.

Ein Concierge-Service sorgt für einen möglichst angenehmen Aufenthalt. Die Angestellten kümmern sich um das Gepäck, buchen Theatertickets oder Restaurantreservierungen. Die Unterbringung in einem Privatzimmer ist dabei selbstverständlich. Besuchszeiten gibt es hier keine: Gäste sind nach der Behandlung zu jeder Zeit willkommen. Gemeinsame Mahlzeiten werden ebenfalls arrangiert. Nach 21.30 Uhr muss der Besuch allerdings vorab angekündigt werden.

Die jeweiligen Einzelzimmer sind außerdem mit einer Klimaanlage, Wlan-Zugang und einem Fernseher ausgestattet. Bei Bedarf werden auch Handys gestellt, damit die Patienten per Videocall mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können. Darf der Patient die Klinik verlassen, steht ein Chauffeur-Service bereit, um einen bequemen Transport zum Bahnhof oder Flughafen zu ermöglichen. Zum Schutz der Prinzessin wird die Klinik zusätzlich Tag und Nacht von Polizisten bewacht.