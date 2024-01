Berlin/Bad Zwischenahn. Ein Wurstklassiker von Rügenwalder Mühle wird durch seine vegane Variante ersetzt. Das Unternehmen will den Kurs beibehalten.

Der „Schinken Spicker“ ist eines der bekanntesten Wurstprodukte der Rügenwalder Mühle. Der Lebensmittelhersteller gab nun überraschend bekannt, die Produktion des Klassikers Ende 2023 eingestellt zu haben. Ab jetzt ist nur noch die vegane Variante in deutschen Supermärkten zu finden. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Rügenwalder Mühle: „Schinken Spicker“ nur ein Teil der Entwicklung

Wer sich sein Brötchen mit dem „Schinken Spicker“ belegen möchte, muss ab jetzt auf eine der pflanzlichen Alternativen zurückgreifen. Die veganen Variationen umfassen mehrere Geschmacksrichtungen wie Grillgemüse, Schnittlauch und bunter Pfeffer.

Das ursprünglich auf Fleisch- und Wurstwaren spezialisierte Unternehmen begann schon 2014 mit der Produktion von vegetarischen und veganen Alternativen. Der Anteil pflanzlicher Produkte im Sortiment des Lebensmittelherstellers ist in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen: Von 73 Produkten sind knapp 50 vegan oder vegetarisch.

Fleisch- und Wurstersatz: Rügenwalder Mühle will Kurs fortsetzen

Rügenwalder Mühle möchte sich auch weiterhin auf pflanzliche Alternativen fokussieren, erklärt CEO Michael Hähnel in der Mitteilung: „Diese Verschiebung im Sortiment ist kein Effekt, den wir nur jetzt im laufenden Veganuary sehen, sondern eine langfristige Entwicklung. Seit Jahren verschiebt sich der Anteil in unserem Sortiment in Richtung der pflanzlichen Produkte. Diesen Kurs wollen wir weiter aktiv fortsetzen.“

Und weiter: „Allein im letzten Jahr haben wir knapp 20 neue Produkte erfolgreich in den Markt gebracht. Deshalb scheuen wir uns auch nicht davor, einen erfolgreichen Klassiker wie den Schinken Spicker einzustellen, um auf unseren Anlagen noch mehr Platz für pflanzliche Produkte zu schaffen.“

Produktionskapazitäten sollen für Veggie-Produkte genutzt werden

Die frei werdenden Produktionskapazitäten sollen für die Herstellung eines neuen Produkts, den „Veganen Hauchschnitt“ genutzt werden, heißt es von Seiten des Konzerns.

