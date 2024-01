Berlin. Eine neue Therapie bietet deutliche Vorteile für Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs. Sie ist kostengünstig und gut verträglich.

Wissenschaftler und Medizinerinnen sprechen von deutlichen Zugewinnen und Vorteilen in der Behandlung von Gebärmutterhalskrebs: Eine sogenannte Induktionschemotherapie, also eine kurze Chemotherapie vor der geplanten Radiochemotherapie, kann die Überlebenschancen von Patientinnen deutlich erhöhen und das Rückfallrisiko senken. Die entsprechenden Nachweise sind im Fachjournal „Annals of Oncology“ veröffentlicht worden.