Berlin. Die Faszination Überschall hält an. Viele Projekte sind startbereit. Hat die Nasa beim Rennen um die künftige „Concorde“ die Nase vorn?

Der Countdown läuft. Bei der Nasa zählen sie ausnahmsweise nicht bis zehn, sondern diesmal nur bis sieben. So viele Tage vergehen von der Ankündigung bis zur Vorstellung des Überschallflugzeuges „X-59“ am 12. Januar.

Seit 2018 arbeiten die US-Raumfahrtbehörde und der Rüstungskonzern Lockheed Martin daran. Sie sind nicht die einzigen, die in den Startlöchern stehen, aber sie haben offenbar ein entscheidendes Problem gelöst: Die Sache mit dem Lärm.

Lesen Sie dazu: Nach New York in 3,5 Stunden – mit der „Concorde“ für alle

Die Maschinen verursachen einen Überschallknall. Durchbricht ein Jet in der Luft die Schallmauer, gibt es einen ohrenbetäubend lauten Knall. Deswegen haben die US-Behörden schon im April 1973 solche Flüge über Land verboten.

Überschallflugzeug der Nasa: Kein Knall, nur ein leises Plopp?

Die legendäre Concorde durfte denn auch nur über den Ozeanen Überschallgeschwindigkeit erreichen. Und das ist auch das Planungsszenario vieler Nachfolgeprojekte, allen voran des Tech-Unternehmens Boom Supersonic.

Schnell, komfortabel, preisgünstig, ökologisch vorzeigbar: Das verspricht die US-Techfirma Boom mit ihrem Überschallflugzeug. © Boom Supersonic | Unbekannt

Lesen Sie dazu: Nach New York in 3,5 Stunden – mit der „Concorde“ für alle

Wer die Lärmfrage löst, hat ein Wettbewerbsvorteil. Über das Triebwerk von Nasa und Lockheed Martin heißt es seit langem, es wäre so leise, als würde der Nachbar nebenan seine Autotür zuschlagen. Ein sanftes Plopp?

Am 12. Januar stellt die Nasa das Herzstück ihrer Mission „Quesst“ (Quiet SuperSonic Technology) vor. Der Supervogel „X-59“ wird die Faszination „Überschall“ aufs Neue beflügeln und futuristisch aussehen: 30 Meter lang, zehn Meter breit, vorne spitz zulaufend. Auf X, ehemals Twitter, lässt sich die Maschine schon bewundern.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Bella Figura macht allerdings auch das Konkurrenzmodell, die „Overture“ von Boom. Die Frage ist nur, ob „X-59“ tatsächlich ein Leisetreter ist. Und die Antwort wird noch etwas auf sich warten lassen. Denn: Flugtests sind erst für später geplant.

Faszination Überschall

Nasa-Manager Peter Coen beteuert, „wir sind auf jeden Fall bereit, ein neues Kapitel in der Geschichte des Überschallflugs zu schreiben.“ Die Lautstärke ist indes nicht der einzige kritische Faktor. Die anderen sind die Sicherheit, der Verbrauch – gerade im Zeitalter des Klimawandels – und nicht zuletzt die Rentabilität.

Die Concorde, über Jahrzehnte der Flieger der Jetsetter, hat zu viel verbraucht und war nie rentabel. Nach einem Absturz im Juli 2000 in Paris hat man sie in den Folgejahren aus dem Verkehr gezogen; aus der Zeit gefallen, war sie schon lange vorher.

Aber das Faszinosum blieb: In 3,5 Stunden von Paris nach New York. Beim Live Aid Wohltätigkeitskonzert im 13. Juli 1985 gab der Musiker Phil Collins dank der Concorde an einem Tag zwei Konzerte: das erste in London, das zweite in Philadelphia.

Zukunftsmusik oder kommerziell realistisch?

Das wäre auch mit der „X-59“ möglich, die laut Nasa in etwa 16 Kilometer Höhe mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen soll. Für die Entwicklung hat Lockheed Martin rund 250 Millionen Dollar (etwa 230 Millionen Euro) von der Nasa erhalten.

Am gleichen Traum arbeitet auch Boom mit dem Jet „Overture“, der schneller, effizienter und vor allem billiger als einst die Concorde fliegen soll. Firmenchef Blake Scholl hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder sich ein Überschall-Flug leisten können soll. Einige Airlines haben vorsorglich schon Flugzeuge bei Boom bestellt. Aber auch dort stehen die Testflüge noch aus. Was ist real und vor allem kommerziell – und was ist Zukunftsmusik?