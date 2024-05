Wilsche. Außerdem berichtet die Polizei von beschädigten Wahlplakaten in Gifhorn. Der Blaulicht-Überblick für den Kreis Gifhorn.

Zwei Polizeibeamte sind am Dienstag, gegen 20 Uhr, in Wilsche auf Streife gewesen. In der Alten Poststraße kam ihnen ein Cross-Motorrad entgegen. Als der Biker den Streifenwagen erblickte, beschleunigte er. Die Beamten stellten fest, dass das Motorrad kein Kennzeichen hatte.

Sie nahmen die Verfolgung auf. Der Unbekannte beschleunigte innerhalb der Ortschaft auf bis zu 100 km/h, fuhr ohne zu bremsen über eine Kreuzung, kam beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und fuhr schließlich von der Straße „Am Hahnenberg“ auf einen Feldweg in Richtung Gamsen.

Zwei Fußgänger mussten zur Seite springen, als der Biker auf den Feldweg abbog, um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Die Polizei brach die Verfolgung ab, um weitere gefährliche Situationen zu vermeiden.

Nun bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zum Eigentümer beziehungsweise Fahrers des Motorrades. Es handelt sich um eine Betamotor RR 125R Enduro in blau-weiß-roter Farbe. Der Fahrer war zirka 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug einen weißen Helm mit dunklem Visier sowie eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit Aufdruck. Hinweise: (05371) 9800.

Unbekannte beschädigen Wahlplakate in Gifhorn

Im Stadtgebiet Gifhorn sind zwischen Mittwoch und Samstag Wahlplakate unterschiedlicher Parteien für die anstehende Europawahl beschädigt worden. So wurden an der Alfred-Besseler-Straße, Ecke Braunschweiger Straße, jeweils Großwahlplakate der Partei Bündnis90/Die Grünen und der SPD durch bislang unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Ebenso wurde ein weiteres Großwahlplakat der Grünen an der Ecke Goethestraße/Allerstraße mit neongelber Sprühfarbe verunstaltet.

Darüber hinaus sind im Landkreis Gifhorn, zwischen Freitag und Samstag, in Meine und Vordorf mehrere Plakate der AfD beschädigt beziehungsweise entwendet worden. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden.

