Gifhorn. Das fast 100 Jahre Ausflugslokal marodiert vor sich hin. Hermann Löns soll hier Mücken gesucht haben. Das ist die Geschichte dahinter.

Die ehemalige Gaststätte gehört zu den bekanntesten und eindrucksvollsten Lost Places im Kreis Gifhorn. Dem fast 100 Jahre altem Gebäude östlich der Kreisstadt an der Einmündung der Celler Straße in die B 188 kann man seit etwa zehn Jahren beim Verfall zuschauen.

Heidesee-Gebäude ist heute eher als Kulisse für einen Stephen-King-Thriller geeignet

„An die Zeit, als man auf der Terrasse der Heidesee-Gaststätten einen wunderschönen Blick auf den Heidesee und die Natur genießen konnte, erinnere ich mich gern“, schrieb Vera Steder aus Dalldorf unserer Zeitungsredaktion vor ein paar Jahren. „Das Gaststättengebäude und sein Eingangs- und Terrassenbereich sind aber eher geeignet, als Kulisse für einen Stephen-King-Thriller zu dienen.“ Überall gebe es Müll, eingeschlagene Tür- und Fensterscheiben, Schmierereien am Gemäuer. „Wie es drinnen aussieht, will man gar nicht wissen. Die Aura ist tatsächlich sehr unheimlich!“

Dabei war es dort für viele Jahrzehnte lang eher paradiesisch: Nicht nur Gifhorner, sondern Besucher aus der ganzen Braunschweiger Region kamen hierher, um mitten in der Natur bei Vogelgezwitscher Kaffee und Kuchen zu genießen und bei sommerlichen Temperaturen mit dem Ruder- oder Tretboot auf den See zwischen Seerosen hinauszufahren. Zum Baden hatte sich das braune Moorwasser allerdings nicht geeignet. Dennoch hatte Heidedichter Hermann Löns den See in seinen Berichten erwähnt.

Hermann Löns soll dem Heidesee einst seinen Namen gegeben haben

Löns habe sich einst gewundert, warum es dort trotz des Wassers keine Mücken gab, schrieb Ulrich Roshop 1982 in seinem Buch „Das Werden und Wachsen einer Stadt“. Der Dichter habe das Wasser untersuchen lassen - dabei seien Spuren von Salpeter festgestellt worden, was die Mücken angeblich vetrieben habe. Laut Roshop geht die Namensgebung „Heidesee“ letztlich auf Löns zurück.

Die Anfänge der Gastronomie gehen laut Roshop auf das Jahr 1906 zurück. August Leifert soll dort eine erste Gaststätte errichtet haben. Die übernahm nach dem Ersten Weltkrieg und nach Einheirat Josef Setter, einst Kellner im Deutschen Haus. Er erweiterte den Betrieb des alten Ausflgslokals um einen Pavillon direkt am See. Er erwarb sogar einen Omnibus, um Gäste vom Bahnhof zum Heidesee zu bringen und zurück.

Aus dem Gifhorner Ausflugslokal wurde später gar ein „Kurhaus“

1948 gingen der Pavillon und zwei Jahre später auch das Ausflugslokal - nun „Kurhaus“ genannt - in den Besitz von Friedel Kuhls über. Der baute das ganze Anwesen schließlich in mehreren Bauabschnitten zum heutigen Gaststättenkomplex aus. 1977 kam östlich davon noch ein Hotelgebäude dazu.

Der Strom der Kaffee-Besucher rieß all die Jahrzehnte nicht ab. Abends wurde es nicht selten auch laut und gesellig: Am Heidesee feierten die Gifhorner auch schon mal berauschende Partys bei Live-Auftritten von Mister Pumpernickel alias Chris Howland, Sängerin Mary Roos, Schlager-Ikone Graham Bonney oder Gottlieb Wendehals - da flogen fast „die Löcher aus dem Käse“, aber bis nach Wuppertal reichte die Polonäse dann doch nicht.

Das Gifhorner Hotel ist noch in Betrieb, die Gaststätte verfällt

Doch Anfang 2011 war endgültig Schluss. Heute würde man sagen: Sanierungsstau, weil die Gäste wegblieben - und die blieben weg, weil das Haus mittlerweile aus der Zeit gefallen schien. Nach mehr als 60 Jahren im Besitz der Familie (Kuhls-)Biallas wurde der Heidesee-Komplex samt Restaurant, See und 16 Hektar Gelände an die Morada-Kette von Unternehmer Frank Werner verkauft - einen Tag vor einem gerichtlichen Zwangsversteigerungstermin. Der ließ das Hotelgebäude aus dem Jahr 1977 nebenan mit seinen 49 Zimmern, Restaurant, Bar und Sauna mit Millionenaufwand renovieren, nicht aber das alte Ausflugslokal direkt am See. Diesbezüglich gab es wohl auch Uneinigkeiten mit der Stadt Gifhorn, weil Erweiterungspläne mit Umweltauflagen im geschützten Flora-Fauna-Habitat kollidierten.

Vor wenigen Jahren hat sich dann auch noch der Heidesee selbst vom Lokal verabschiedet: Die Dürre der vergangenen Jahre hat ihn regelrecht austrocknen lassen. Der Klimawandel lässt grüßen. Er war immer nur vom Regenwasser der Umgebung gespeist, nicht vom Grundwasser. Denn entstanden ist er laut Roshop durch die frühere Torfgewinnung der Neubokler Bürger ab 1872. Sein voriger Name war deshalb auch „Tiefes Moor“.

