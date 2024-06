Gifhorn. Mit diesen Informationen genießen Sie das Gifhorner Schützenfest in vollen Zügen. Übrigens, so werden Sie die erste Schützenkönigin!

Gifhorns Schützenfestsaison 2024 ist eröffnet. Am Sonntag um 6.30 Uhr war das Warten vorbei. Die Mitglieder des Bürgerschützenkorps und des Uniformierten Schützenkorps marschierten aus. Am Mittwoch, 19. Juni, erklingen abends die Ständchen. Am Donnerstag, 20. Juni, ist dann offizielle Eröffnung.

Alle Antworten: So werden Sie Gifhorns Schützenkönig 2024

Und wer genau hinsieht, bemerkt, wie sich die Stadt längst auf die vier tollen Tage in der nächsten Woche vorbereitet. Die ersten rot-blauen Girlanden prangen schon über den Straßen. Die Gartenkolonne des Bauhofs bringt die Beete in der Innenstadt auf Vordermann. Und so bereiten Sie sich auf ein geselliges und entspanntes Schützenfest vor.

Wie werde ich Gifhorner Schützenkönig 2024?

Schützenkönig können nicht nur Mitglieder der Schützenkorps werden. Weil die Stadt Gifhorn das Fest ausrichtet, kann sich jeder Bürger bewerben, zumindest jeder Mann. Bislang galten als Voraussetzung eine Adresse in der Kernstadt, nicht in den Ortsteilen mit eigenen Schützenkönigen, und ein Mindestalter von 25. Die Altersgrenze könnte auf 18 Jahre sinken. Wer sich am Donnerstag, 20. Juni, ab 15 Uhr im Schießstand am Schützenplatz meldet, kann mitschießen. Er sollte auch vormittags am Ausmarsch teilgenommen haben. Leihgewehre sind vorhanden. Gezielt wird mit dem Kleinkaliber auf eine Scheibe in 50 Meter Entfernung. Wer am besten zielt, ist König.

Und was ist mit der Schützenkönigin der Frauen?

Das ist noch offen. Erst am Montag, 17. Juni, beschließt der Rat der Stadt unter Zeitdruck die neue Schützenordnung. Ändern wird sich auf jeden Fall etwas. Frauen werden schießen dürfen wie die Männer: Also nur zu. Offen ist noch, ob wie bislang der Rat die Scheiben auswertet oder die Schützenvereine. Und ob Ergebnisse von Frauen und Männern getrennt gewertet werden oder gemeinsam. Davon hängt ab, ob es eine Majestät gibt, die Frau oder Mann sein kann, oder ob auf jeden Fall zwei Gewinner ermittelt werden, wie es bei Sportwettbewerben üblich ist. Also Schützenkönigin und Schützenkönig nebeneinander.

Was sind die wichtigsten Termine des Schützenfestes?

Nun, ausgehend vom Schießwettbewerb ist es sicherlich die Proklamation, also die Bekanntgabe des Schießergebnisses: Proklamiert wird am Donnerstag, 20. Juni, um 21 Uhr zwischen Stadthalle und Bürgerschützensaal.

Was man sich unabhängig davon nicht entgehen lassen sollte: Die prunkvolle Eröffnung des Schützenfestes auf dem Markplatz am Donnerstag, 20. Juni, ab 10 Uhr. Den romantischen Fackelumzug am selben Tag abends nach der Proklamation. Am Sonntag, 23. Juni, ab 14 Uhr schließlich den großen Festumzug aller Vereine vom Marktplatz aus. Er führt einmal quer durch die Innenstadt. Falsch stehen kann man praktisch nicht. Am Schillerplatz kommt der Umzug sogar zweimal vorbei.

Was läuft denn für die Kinder?

Eine Menge. Der ganze Sonnabend gehört dem Kinderschützenfest, für das sich beide Korps ins Zeug legen. Auch hier können alle Mächen und Jungen mitmachen, ohne irgendwo Mitglied zu sein. Marschiert wird am Sonnabend, 22. Juni, ab 13.15 Uhr vom Steinweg in Höhe Volksbank aus bis zum Schützenplatz. Als Eintrittskarte für das Kinderschützenfest gilt ein Bändchen für 3 Euro. Zwischen Stadthalle und Bürgerschützensaal gibt es eine Spielmeile, im BSK-Saal steigt ein Kindertanz. Im Schießstand wird mit dem Lichtpunktgewehr gezielt. Die Kinderkönige proklamiert der Bürgermeister persönlich um 17.50 Uhr vor der Stadthalle. Mädchen oder Junge? Egal.

Und wenn ich mit dem Schützenkram gar nichts am Hut habe?

Dann bietet sich ein Besuch des Rummelplatzes an. Der Jahrmarkt ist von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, vom frühen Nachmittag bis zum späten Abend geöffnet. Die Schausteller lassen es richtig krachen. Klassiker wie der Autoscooter und ein Kinderkarussell sind ein Muss. In der Break Dancer Soundmachine können Gifhorner die Fliehkraft testen oder sich im „Scheibenwischer“ kräftig durchschütteln lassen. Eine besondere Attraktion ist 2024 der 40 Meter hohe FlyOver, der große Bruder des Kettenkarussells. Dazu jede Menge glitzernde Spiel- und Imbissstände. Was nun auf gar keinen Fall fehlen darf: Die Schießbude.

Was ist am Gifhorner Schützenfest eigentlich so besonders?

Zweierlei. Vor allem ist es der Anspruch des Miteinanders: Unter dem Motto Eintracht und Bürgersinn wendet sich das Fest ausdrücklich an die gesamte Stadtgesellschaft. Jeder ist willkommen. Dazu kommt der geschichtliche Hintergrund. Das Schützenfest hat seine Wurzeln in der Stadthistorie, was auch erklärt, warum es die Schützenordnung von 1815 als Grundlage gibt und die Stadt die Feiern ausrichtet. Das Schützenfest wird immer in der Woche des 18. Juni gefeiert in Erinnerung an die Schlacht von Waterloo und zu Ehren der Gifhorner Soldaten im Krieg gegen Napoleon.

Kostet die Veranstaltung auch was ?

O ja, die Stadt hat für „ihr“ Schützenfest 66.300 Euro im Etat eingeplant.

Worauf müssen sich Autofahrer einstellen?

Auf jede Menge Behinderungen. Die ersten Halteverbotsschilder in einem weiten Umkreis um den Schützenplatz stehen schon. Klar ist: Sobald die Schützen marschieren, geht auf den Straßen erst mal nichts mehr. Stau und Schritttempo sind angesagt. Von Donnerstag bis Sonntag. Die Stadt warnt: „Je nach Situation können kurzfristige Sperrungen erforderlich sein.“ Dicht ist die Celler Straße am Schützenplatz von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Am Freitag ist zwischen 6 und 14. 30 Uhr noch mal offen für den Schul- und Berufsverkehr. Umleitungen sind ausgeschildert.

Parken?

Nur in einiger Entfernung zum Schützenplatz. Die Stadtverwaltung empfiehlt die Flutmulde und die Parkfläche an der Schottischen Mühle. Oder gleich das Fahrrad.