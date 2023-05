Polizei Salzgitter zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Salzgitter. Einer betrunken, einer bekifft: Zwei Autofahrer, die nicht mehr hinter dem Steuer hätten sitzen dürfen, gingen der Polizei in Salzgitter ins Netz.

Zwei nicht mehr nüchterne Autofahrer hat die Polizei Salzgitter in der Nacht zu Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Das berichten die Beamten am Sonntagmorgen.

Laut Polizei hielt ein Streifenwagen um 3.20 Uhr in der Berliner Straße in Lebenstedt einen PKW für eine Verkehrskontrolle an. Bei dieser bemerkten die Beamten, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es folgten Blutentnahme und Strafverfahren, den Führerschein musste der Mann direkt abgeben.

Bekifft in Salzgitter unterwegs

Bereits vorher, gegen 1.45 Uhr, kontrollierte ebenfalls eine Streifenwagenbesatzung einen 28-Jährigen Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße. Unter anderem führten die Beamten einen Drogenschnelltest durch, der aus Cannabis anschlug. Es folgten Blutprobe und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterfahren durfte der Mann natürlich nicht.

Mehr Blaulicht-Meldungen