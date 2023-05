E-Bike-Fahrer stürzt bei Unfall mit Auto in Salzgitter-Lebenstedt

Der Rettungsdienst musste einen E-Bike-Fahrer am Freitag in Salzgitter versorgen, nachdem dieser mit einem abbiegenden Auto kollidiert und gestürzt war (Symbolbild).

Bei einem Unfall in Salzgitter ist am Freitag ein ein Radfahrer auf einem E-Bike leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr an der Einmündung Hammerschlag in die Peiner Straße in Engelnstedt, als eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin nach rechts in den Hammerschlag einbiegen wollte.

Sie übersah dabei einen 42-jährigen E-Biker, der laut Polizei entgegenkommend auf dem Gehweg unterwegs war. Beide kollidierten miteinander und der E-Bike-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er klagte über Schmerzen an den Ellenbogen sowie am Oberschenkel und wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden beträgt insgesamt 12.300 Euro.

