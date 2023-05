Lastwagen umgestürzt: B6 bei Goslar wieder freigegeben

Goslar. Auf der Bundesstraße 6 geht am Dienstag nichts mehr: Ein Sattelschlepper blockiert die Fahrbahn, der Fahrer verletzte sich leicht.

Wegen eines umgestürzten Lastwagens war die Bundesstraße 6 bei Goslar am Dienstag ab etwa 10.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Dies betraf die Strecke zwischen Jerstedt und dem Gewerbegebiet Baßgeige, erklärt die Goslarer Polizei. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt. Der Verkehr ist auf dieser Strecke seit etwa 16.15 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

Der mit tonnenschweren Gerüstbauteilen beladene Sattelschlepper kam aus Richtung Salzgitter. Gegen 10.20 Uhr geriet der Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand zu weit nach rechts von der Straße. „Beim Versuch, gegenzulenken, schaukelte sich das Gespann auf, kam ins Schlingern und stürzte schließlich komplett um“, berichtet die Polizei weiter. „Zum Glück kam es bei diesem Unfall zu keinem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr beziehungsweise mit nachfolgenden Fahrzeugen.“

Der Fahrer des Lastwagens konnte selbst den Notruf absetzen, kam anschließend leicht verletzt in Krankenhaus. Die Bundesstraße 6 ist noch für „geraume Zeit“ in beide Richtungen voll gesperrt, meldete die Polizei am späten Vormittag. Ortskundige Autofahrerinnen und -fahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

