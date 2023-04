Lotto und Bingo: Millionengewinne gehen nach Niedersachsen

Goslar. Die Gewinner haben in den Landkreisen Goslar und Diepholz mitgespielt. Beide sind noch unbekannt. Der Bingo-Jackpot war so hoch wie noch nie.

Fahnen von Lotto, Eurojackpot und Bingo wehen an der Zentrale von Lotto Niedersachsen in Hannover. (Archivbild)

Niedersachsens Landeslotteriegesellschaft vermeldet am Montag gleich zwei Millionengewinne, die jeweils in den Landkreis Goslar und den Kreis Diepholz fließen.

So strich ein noch unbekannter Teilnehmer oder eine unbekannte Teilnehmerin aus dem Landkreis Diepholz den höchsten je bei der Umweltlotterie Bingo erzielten Gewinn ein – zwölf Wochen lang war die höchste Gewinnklasse unbesetzt geblieben und hatte sich erstmals auf 5 Millionen Euro erhöht.

Am Sonntag stimmten die Zahlen in drei Reihen auf dem Bingo-Los mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Der oder die Unbekannte hatte das Los am Donnerstag im Internet gekauft, teilt Lotto Niedersachsen mit. Der bis dato höchste Bingo-Gewinn war im Mai 2022 ebenfalls in den Landkreis Diepholz geflossen.

Millionengewinn auch bei Spiel 77 im Landkreis Goslar

Der Traum vom Millionengewinn ging auch bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag für einen Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus dem Landkreis Goslar in Erfüllung: Alle sieben Endziffern seiner oder ihrer Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. So knackte er oder sie den Jackpot und erhält nun einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 in Höhe von 1.677.777,00 Euro – so wie auch ein weiterer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen. Der oder die Gewinnerin ist noch unbekannt, nahm aber an der Zusatzlotterie in Verbindung mit dem Klassiker „6 aus 49“ für vier Ausspielungen teil.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und dem Braunschweiger Land:

Ebenso konnte sich ein weiterer niedersächsischer Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie „Super 6“ am Samstag freuen. Mit sechs richtigen Ziffern kann er oder sie sich über 100.000 Euro freuen – abgegeben wurde der Schein im Landkreis Celle.

Insgesamt konnten sich bereits 39 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – acht davon in Millionenhöhe.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!