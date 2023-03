ICE hält Samstag nicht in Wolfsburg und Braunschweig

Göttingen. In Göttingen werden am Samstag drei Weltkriegsbomben entschärft. So wirkt sich das auf den Zugverkehr in der Region Braunschweig-Wolfsburg aus.

Drei Weltkriegsbomben sollen am Samstag, 25. März, in Göttingen entschärft werden. Dafür muss der dortige Bahnhof gesperrt werden – es wird ab 8.45 Uhr kein Durchkommen mehr geben. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Ab Samstagvormittag halten keine ICE-Züge in Braunschweig und Wolfsburg

ICE-Züge der Linie Berlin Ostbahnhof–Göttingen–Kassel–Frankfurt–Basel verkehren nur zwischen Basel und Kassel. Die Halte Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau, Wolfsburg, Braunschweig, Hildesheim, Göttingen entfallen. Ausnahmen sind die Verbindungen ICE 277 (Berlin, 6.14 Uhr Abfahrt bis Basel 13.47 Uhr Ankunft) und ICE 876 (Kassel, 6.43 Abfahrt, Berlin, 9.40 Uhr Ankunft). Sie fahren auf dem Gesamtlaufweg regulär, jedoch ohne Halt in Göttingen.

Wer über Göttingen reist, muss sich auf Einschränkungen einstellen

Für den Fernverkehr meldet die Deutsche Bahn:

ICE-Züge der Linie Berlin–Göttingen–Frankfurt entfallen größtenteils auf dem gesamten Laufweg. Ausnahmen bestehen zwischen Berlin und Hildesheim: ICE 792 (Hildesheim 20.37 ab, Berlin 22.41 an), ICE 1590 (Hildesheim 10.37 ab, Berlin 12.40 an), ICE 1699 (Berlin 15.14 ab, Hildesheim 17.20 an) und der ICE 791 (Berlin Ostbahnhof 7.18 ab, Hildesheim 9.20 an).

ICE-Züge der Linie Kiel/Hamburg–Göttingen–Frankfurt–Basel und Hamburg–Göttingen–Frankfurt–Stuttgart werden zwischen Hannover und Kassel ohne Halt in Göttingen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich daher um etwa 120 Minuten; der Bahnhof Kiel Hauptbahnhof wird nicht angefahren.

Züge der ICE-/IC-Linie Hamburg–Göttingen–München fallen aus. Ausnahmen sind: ICE 1285 (Hamburg 11.11 ab, Hannover 12.47 an), ICE 56920 (Hannover 19.01 ab, Hamburg 20.46 an) und der ICE 1206 (München 13.56 ab, Kassel-Wilhelmshöhe 17.55 an).

ICE-Züge der Linie Bremen/Hamburg–Göttingen–Würzburg–München werden geteilt. Sie verkehren jeweils auf den Abschnitten Hamburg–Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe–München.

Die Züge der ICE/IC-Linie Stralsund/Hamburg–Göttingen–Frankfurt–Karlsruhe werden geteilt. Sie verkehren jeweils auf den Abschnitten Stralsund/Hamburg–Nörten-Hardenberg und Kassel-Wilhelmshöhe–Frankfurt.

Für Reisende mit Fahrtziel Göttingen verkehren Busse von/nach Kassel-Wilhelmshöhe und Nörten-Hardenberg. Einzelzüge anderer Linien entfallen zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe.

Das bedeutet die Göttinger Bombenentschärfung für den Nahverkehr

Alle Züge der RB 80 Nordhausen–Göttingen und RB 82 Bad Harzburg–Göttingen fallen ganztägig zwischen Northeim und Göttingen aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Züge der RE 1 Glauchau–Göttingen fallen ganztägig im Abschnitt Göttingen–Leinefelde aus, es verkehren Busse. In Leinefelde ist der Bus-Ersatzverkehr (SEV) auf den baubedingten SEV Leinefelde–Bad Langensalza (vom 24. März bis 28. April) ausgerichtet.

Da der ZOB am Bahnhof Göttingen auch zum Sperrbereich gehört, fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs in Göttingen vom/zum Albaniplatz.

Die Deutsche Bahn setzt zusätzliches Service-Personal von 6 bis 22.30 Uhr am Albaniplatz ein.

