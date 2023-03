Mega-Gewinn für Lottospieler aus dem Landkreis Gifhorn

Einem Spielteilnehmer aus dem Landkreis Gifhorn hat am Freitag die Ziehung von Eurojackpot das erhoffte Glück gebracht: Mit den getippten Gewinnzahlen 5, 18, 21, 29 und 45 sowie der Eurozahl 6 lag der Gewinner richtig und erhält nun 645.095,60 Euro in der Gewinnklasse 2 der europäischen Lotterie – genauso wie zwei weitere Spielteilnehmer aus Hamburg und Kroatien, teilt Lotto Niedersachsen jetzt mit. Lediglich die gezogene Eurozahl 1 fehlte ihnen, um den Millionen-Jackpot zu knacken. Bei der Ziehung für die Lotterie Eurojackpot am Dienstag beläuft sich der Jackpot auf etwa 55 Millionen Euro.

Ebenso konnte sich ein noch unbekannter Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag freuen. Die letzten sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit der gezogenen Gewinnzahl überein, sodass er nun 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 erhält. An Super 6 nahm der Gewinner in einer Annahmestelle im Landkreis Cuxhaven teil.

100.000 Euro für Gewinner bei Glücksspirale

100.000 Euro erhält auch ein niedersächsischer Spielteilnehmer in der Gewinnklasse VI der Glücksspirale. Bei der Ziehung am Samstag stimmten sechs Ziffern seiner Losnummer mit der gezogenen Gewinnzahl der Endziffernlotterie überein. Der Gewinner nahm an der Glücksspirale in der Region Hannover teil.

Zudem konnten sich im Rahmen der Sonderauslosung zum Tag des Glücks zwei niedersächsische Spielteilnehmer von Lotto 6aus49 über einen Gewinn von je 100.000 Euro freuen. Beide Gewinner reichten ihren Spielschein in den Landkreisen Harburg und Peine ein.

Da die Gewinnklasse 1 am Samstag bereits zum zwölften Mal unbesetzt blieb, wird der Jackpot der Lotterie am Mittwoch, 22. März 2023, etwa 35 Millionen Euro betragen.

