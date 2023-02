Buxtehude: Auto prallt gegen Hauswand – ein Toter, drei Verletzte

Buxtehude. Beim Unglück in Nord-Niedersachsen starb ein 24-Jähriger. In Hannover wiederum wurde ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Feuerwehrleute arbeiten an dem Unfallwagen. Bei einem Autounfall in Buxtehude ist ein 24-Jähriger gestorben und drei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Ein 24-Jähriger ist bei einem Autounfall in Buxtehude im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 29-jährige Fahrer am späten Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Hauswand.

Polizeibeamte konnten ihn sowie einen Mitfahrer aus dem Auto ziehen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen. Der 24-jährige Beifahrer und ein weiterer Mitfahrer waren so stark eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort erlag der Beifahrer kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Die Wand des betroffenen Wohnhauses wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei mussten die Bewohner – zwei Erwachsene, drei Kinder sowie zwei Katzen – vorsorglich ihre Wohnung verlassen. Sie wurden von der Stadt zwischenzeitlich in einer anderen Unterkunft untergebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde nun ein Gutachter beauftragt. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder die Fahrweise des Wagens zuvor gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hannover: 30-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Bei einer Messerattacke in Hannovers Rotlichtviertel Steintor ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Tatverdächtige konnten nach sofort eingeleiteter Fahndung vorläufig festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Den 27 und 28 Jahre alten Männern aus Hannover wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Der 30-Jährige wurde nach der Attacke am Samstagmittag in ein Krankenhaus gebracht.

An der körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club waren demnach mindestens drei Personen beteiligt. Zeitgleich hatte nur wenige hundert Meter entfernt in der Altstadt der Karnevalsumzug stattgefunden. Zum Straßenkarneval gebe es aber nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Zusammenhang, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.

Zwei Autos in Belm zusammengestoßen – sechs Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Belm im Landkreis Osnabrück sind sechs Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrer der Autos (28 und 43 Jahre alt) behaupteten beide, dass die Ampel grün gewesen sei, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Durch die Kollision überschlug sich am Samstagabend zudem das Fahrzeug des 28-Jährigen und landete auf dem Dach. Mehrere Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei von Sonntag soll zunächst von leichten Verletzungen ausgegangen worden sein. Vorsorglich seien die Betroffenen ins Krankenhaus gekommen. Zum Alter der Verletzten konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.

