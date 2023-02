Meppen. Am Donnerstagmorgen ist in Meppen eine Autofahrerin bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Weitere Meldungen aus Niedersachsen lesen Sie hier.

Blaulicht Niedersachsen Autounfall in Niedersachsen: 20-Jährige schwer verletzt

Bei einem Autounfall ist in Meppen eine 20-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie war am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte mussten die Frau reanimieren, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Donnerstagmorgen sagte. Die Straße im Stadtteil Klein Fullen wurde zunächst gesperrt.

Zimmerbrand in Seniorenheim im Landkreis Harburg: Zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im Landkreis Harburg in Hollenstedt sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Etwa 20 Menschen mussten evakuiert werden, wie ein Sprecher der Polizei Harburg sagte.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell. Wieso das Feuer ausbrach, war am Morgen noch nicht klar. Der Brandherd, ein Zimmer eines Bewohners, war noch nicht zu betreten. Auch die Schadenshöhe ist zunächst noch unbekannt.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen lesen Sie hier:

