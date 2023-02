Niedersachsen: Frau von eigenem Auto überrollt

Eine 64 Jahre alte Frau ist im Landkreis Nienburg von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie erlitt Verletzungen am Bein und am linken Ellenbogen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin hatte demnach am Mittwoch bei Rehburg-Loccum angehalten, weil im Display ihres Fahrzeuges die Mitteilung stand, dass die Heckklappe geöffnet sei. Die 64-Jährige stieg aus, um diese zu schließen.

Sie hatte allerdings laut Polizei den Schalthebel des Automatikgetriebes versehentlich nicht auf „P“, sondern auf „R“ gestellt, das Auto rollte rückwärts. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Kreis Diepholz: Mann sticht sich auf fremder Terrasse mit Schere in Oberkörper

Ein Mann hat sich in Diepholz vor den Augen von Polizeibeamten aus unbekannten Gründen eine Schere in den Oberkörper gerammt. Der 41-Jährige verletzte sich lebensgefährlich und wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor klopfte der Mann am späten Dienstagabend an der Terrassentür eines Hauses und versuchte vergeblich, mit Gewalt dort hinein zu kommen. Die Bewohnerin, die den Mann nicht kannte, rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, saß der Mann auf der Terrasse auf einem Stuhl. Plötzlich griff er nach einer auf einem Tisch liegenden Schere und stach auf sich ein. Mit Pfefferspray verhinderten die Polizisten, dass sich der Mann weiter selbst verletzte. Später stellte sich heraus, dass er im Laufe des Tages bereits wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte und Fahrens ohne Fahrkarte aufgefallen war.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Achim

Unbekannte haben einen Geldautomaten in der Innenstadt von Achim im Landkreis Verden gesprengt. Die Tat geschah am frühen Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Glasfassade im unteren Bereich des Wohn- und Geschäftshauses, in dem der Automat stand, komplett zerstört. Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Gebäudestatik blieb nach ersten Erkenntnissen intakt.

Polizisten sind am Tatort in Achim im Einsatz. Unbekannte haben dort in der Innenstadt einen Geldautomaten gesprengt. Foto: Nord-West-Media TV / dpa

Nach Zeugenangaben sind die mutmaßlichen Täter männlich und waren dunkel gekleidet. Die Polizei geht davon aus, dass sie nach der Sprengung mit einem Auto flohen. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Experten der Polizei waren am Tatort und sicherten Spuren. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die Täter keine Beute erlangen. Eine Passantin hatte die Sprengung bemerkt und den Notruf gewählt.

