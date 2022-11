Klimawandel: Gibt es bald keine weißen Weihnachten mehr?

Seit dem Jahr 2011 gab es in der Region Braunschweig-Wolfsburg kein weißes Weihnachten mehr. Dies spricht aber nicht unbedingt für eine unmittelbare Veränderung durch den Klimawandel. In Norddeutschland sind weiße Weihnachten allgemein selten.

Was zählt als weiße Weihnachten?

Die Definition des DWD lautet, dass zu den morgendlichen Messungen um 7 Uhr an allen drei Festtagen eine Schneedecke von mindestens 1 cm Höhe liegen muss. Da dies in Norddeutschland eher selten vorkommt, sprechen wir hier schon von weißen Weihnachten, wenn an einem der drei Tage Schnee liegt.

Wann gab es in der Region Braunschweig-Wolfsburg das wärmste Weihnachten?

Im Landkreis Helmstedt gab es laut DWD das wärmste Weihnachten im Jahr 2012 mit etwa 12,5 °C. In Wolfsburg waren es im Jahr 2013 14,9 °C und das wärmste Weihnachten überhaupt in der gesamten Region wurde 2015 in Braunschweig mit 15,5 °C gemessen.

Wird es aufgrund des Klimawandels in Zukunft weniger weiße Weihnachten geben?

Eine Untersuchung der letzten 50 Jahre ergab, dass sich die Häufigkeit – oder besser Seltenheit – von weißen Weihnachten in Norddeutschland noch nicht geändert hat, so der DWD. Weiße Weihnachten seien allgemein sehr selten in Norddeutschland.

Insgesamt sind die Feiertage etwas milder geworden und die Frosttage nehmen ab, so eine Sprecherin der DWD. In Zukunft werden auch die Wintertemperaturen weiter ansteigen, heißt es weiter. Die Wahrscheinlichkeit von Schnee gehe weiter zurück. „Aber auch in Zukunft wird es immer mal wieder kalte Perioden mit Schnee geben“, so eine DWD-Sprecherin.

Wann schneit es?

Damit sich Wolken bilden, werden Kondensationskerne benötigt, zum Beispiel Aerosolteilchen oder Staubkörnchen, erklärt eine Sprecherin des DWD. An diesen kondensiere Wasserdampf, sobald die Umgebung feucht genug ist. Es bilden sich Tröpfchen und eine Wolke entsteht, heißt es weiter. Niederschlag setze ein, wenn die Tropfen zu groß werden und der Schwerkraft folgen. Im Sommer handele es sich dabei dann um Regen oder Sprühregen.

Wenn es im Winter kalt genug ist, gefrieren die Wassertropfen in der Wolke zu Eiskristallen, beschreibt der DWD. Diese fallen dann als Schnee zu Boden. Die Temperatur in der Wolke müsse dabei zwischen – 4 °C und – 20 °C liegen. Damit der Schnee auch den Boden erreicht, muss es laut DWD auch unterhalb der Wolke bis zum Erdboden kälter als 0 °C sein.

Sei die Luftmasse unterhalb der Wolke wärmer, würden die Eis- und Schneekristalle beim Fallen wieder schmelzen und es würde dann regnen. Da Schneeflocken eine große Oberfläche und somit einen hohen Luftwiderstand haben, fallen sie verhältnismäßig langsam zu Boden, erklärt die Sprecherin des DWD weiter.

