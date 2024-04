Göttingen. In der Nacht zu Sonntag schmieren bislang unbekannte Täter die verbotenen Symbole an Hauswände und Garagentore. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (14.04.24) in der Göttinger Südstadt Hauswände mit verbotenen Hakenkreuzsymbolen beschmiert. Eine Anwohnerin informierte am Sonntagmorgen die Polizei, nachdem sie den Schaden entdeckt hatte.

Die Ermittler stellten in der Lotzestraße, der Stettiner Straße, dem Schneidermühler Weg und im Pommerneck an insgesamt 20 Hauswänden sowie auch Garagen die in roter Farbe verübten Schmierereien fest. Die Größe der Hakenkreuze variiert zwischen 50 mal 50 und 150 mal 150 cm.

Hakenkreuze in Göttingen: Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei Göttingen hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0551/491-2115.