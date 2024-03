Harz. Wir suchen die attraktivsten Ausbildungsbetriebe - auch im Harz und der Region Osterode. Wer an der kurzen Online-Umfrage teilnimmt, kann attraktive Preise gewinnen.

Das Thema beschäftigt Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die Politik wie kaum ein zweites: Auch den Harz, speziell den Südharz, trifft der aktuelle Fachkräftemangel und der allgemeine Mangel an Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt hart. Vorbei sind in vielen Branchen die Zeiten, in denen Unternehmen auf ausgeschriebene Stellen hunderte Bewerbungen erhielten und bei qualifizierten Mitarbeitenden die Qual der Wahl hatten.

Wer heute gutes Personal für einen Betrieb sucht, der muss sich als Arbeitgeber etwas einfallen lassen, attraktive Bedingungen schaffen und um junges Fachpersonal aktiv werben. Das macht Betrieben mitunter zu schaffen und ist gerade im Südharz, der bei jungen Menschen als Ort zum Leben nicht unbedingt das coolste Image genießt, häufig ein Problem.

Doch auch bei uns im Südharz und in der gesamten Harz-Region gibt es sie, die Unternehmen, die Arbeitnehmende überzeugen. Doch wer sind die Top-Arbeitgeber zwischen Harz und Heide? Wenig Zeit?Hier geht’s direkt zur kurzen Umfrage.

Top-Arbeitgeber auch in und um Osterode und den Südharz gesucht

Bereits zum vierten Mal ruft das Entscheiderinnen- und Entscheider-Magazin Standort38 zusammen mit dem renommierten Berliner Marktforschungsinstitut Trendence zum exklusiven Arbeitgeberranking für die Region 38 (Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Helmstedt, Peine, Gifhorn, Wolfenbüttel, Goslar) und den Südharz (Osterode) auf.

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Young Professionals sowie Fach- und Führungskräfte sind gefragt und können per Online-Befragung nicht nur mitteilen, welche regionalen Unternehmen sie kennen, sondern auch, bei welchen von ihnen sie sich bewerben würden.

Zwischen Harz und Heide: Wer sind die attraktivsten 100 Arbeitgeber?

Ausgangspunkt für die rund zehnminütige Befragung sind die Unternehmen mit dem höchsten Umsatz und den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. Sie bleibt aber offen für neue Impulse und Arbeitgeber, die es zwar nicht bei den genannten Kriterien, dafür aber bei der Popularität in die Top 100 schaffen. Denn darum geht es – belastbar und intersubjektiv nachvollziehbar herauszufinden, welche 100 Unternehmen in der Region 38 am bekanntesten und in den Augen potenzieller Bewerberinnen und Bewerber attraktivsten sind: 100aus38 eben!

Außerdem ist gefragt, was sich Arbeitnehmer wirklich von ihren Unternehmen wünschen, welche Bedeutung ein Standort für die Jobwahl hat und wie gut sich Karriere und Familie in der Region vereinbaren lassen.

Für Arbeitgeber aus dem Harz abstimmen und Preise gewinnen

Viele weitere Informationen und natürlich den Link zur Umfrage gibt es auf 100aus38.de. Gefragt wird dabei natürlich auch, auf welche Arbeitgeber Menschen am ehesten schielen, wenn sich das eigene Unternehmen zur Sackgasse entwickelt oder neue Karrierechancen vor der Haustür gesucht werden. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.

