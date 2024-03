Katlenburg. Im Bereich des Katlenburger Burgbergs wird vom 25. bis 27. März 2024 die Fahrbahn der B247 erneuert. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen in Katlenburg einstellen. Hier wird im Bereich des Burgbergs für drei Tage unter Vollsperrung die Fahrbahn der B247 erneuert. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV)in Bad Gandersheim mit.

„Vom 25. bis einschließlich 27. März, wird im Bereich des Burgberges in Katlenburg eine Deckschichterneuerung der Fahrbahn durchgeführt. Aufgrund der geringenFahrbahnbreite können die Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Die Bundesstraße 247, im Bereich des Burgberges in Katlenburg, weist erhebliche Fahrbahnschäden auf“, informiert Henrik Hoppmann, Pressesprecher der NLStBV für den Geschäftsbereich Bad Gandersheim.

B247: Grundlegende Erneuerung in 2026

Die gröbsten Schlaglöcher seien bereits temporär geschlossen worden. Im entsprechende Bereich gelte derzeit Tempo 30 km/h. Zusätzlich weisen Schilder auf Fahrbahnschäden hin.

„Eine grundlegende Erneuerung der B247 ist für 2026 geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Fahrbahn nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand halten, daher wird nun in einem größeren Umfang die Deckschicht erneuert“, so Hoppmann. Auf einer Länge von insgesamt 350 Metern werde nun die alte Fahrbahndecke abgefräst und neuer Asphalt eingebaut.

Die Umleitungsstrecken ab Katlenburg

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in Katlenburg in Fahrtrichtung Duderstadt/ Gieboldehausen über Wachenhausen zurück auf die B247. Für den Verkehr in Fahrtrichtung Northeim/ Katlenburg führt die Umleitung von Strohkrug über Wulften, Schwiegershausen und Dorste nach Katlenburg.

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen bittet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr alle Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden um Verständnis.

kic