Osterode. Sebastian Wache aus Kiel ist Meteorologe beim Norddeutschen Rundfunk. Auf Besuch in Osterode erklärt er den Harzern wie Wetter und Klima entstehen.

Auch in Osterode am Harz kennen die meisten ihn wahrscheinlich vom allabendlichen Wetterbericht im NDR-Fernsehen: Sebastian Wache aus Kiel, Diplom-Meteorologe, Mitarbeiter bei der Wetterwelt GmbH und Dozent am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

Beim Lerbacher VHS-Dozenten und Segellehrer Martin Hoff hat Wache nun eine Seminarreihe zum Thema Wetter durchgeführt. Rund 100 interessierte Wassersportlerinnen und Wassersportler ließen sich in drei Seminaren in die Welt des Wetters entführen.

Sebastian Wache: Wetterexperte ist zu Gast in Osterode am Harz

Sebastian Wache, der sonst allabendlich den Wetterbericht im NDR präsentiert, genießt auch unter Seglern und Motorbootfahrern aufgrund von regelmäßigen Artikeln in den führenden Fachzeitschriften eine große Bekanntheit. Außerdem ist er in Regatta-Beratung und Wetterrouting für Schiffe auf Langstrecke tätig. Sehr speziell ist auch die Wetterberatung für Open-Air-Festivals.

Mit Experimenten und Mitmachaktionen erklärt Sebastian Wache den Zuhörern in Osterode, wie das Wetter funktioniert. © Martin Hoff | Martin Hoff

In den Seminaren wurden, nach einer anfänglichen Einführung in die Basisarbeit, diverse Wettersituationen anhand von Grafiken, Fotos und Videos dargestellt. Aber auch Experimente und Mitmachaktionen der Teilnehmer forderten die volle Aufmerksamkeit.

Am Ende der Seminare gab es einen Riesenapplaus und viel Lob. Die Teilnehmer befanden, dass es sehr kurzweilig und spannend war, und das Thema verständlich und professionell vom immer gut gelaunten und sympathischen Dozenten vorgetragen wurde. Das Wochenende habe sich gelohnt und die Sinne für Wetter und Klima seien geschärft.

