Nicht nur unser Land, sondern kein Land der Welt hat bis heute die Gleichstellung der Geschlechter erreicht. Darauf weist der Verein UN Women Deutschland aus Anlass des Internationalen Frauentags am 8. März hin. Wenige Frauen in Führungspositionen, eine unfaire oder geringere Bezahlung, mehr Kindererziehung, mehr Pflege von Angehörigen - in vielen Bereichen der Gesellschaft werden Frauen immer noch benachteiligt. Im Jahr 2023 haben Frauen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt (Destatis) pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger verdient als Männer.

Ein wesentlicher Faktor ist zudem die Gewalt gegen Frauen. Trotz aller Aufklärung, Hilfsangeboten und dem Fortschritt durch das Gewaltschutzgesetz: Immer noch tötet an mehr als jedem dritten Tag ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Alle vier Minuten wird ein Mann seiner Partnerin gegenüber gewalttätig. Das sagen die Zahlen des Bundeskriminalamtes. Also gibt es weiterhin viele Gründe, am 8. März den Internationalen Tag der Frau zu begehen. Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Organisationen und andere bieten in unserer Region rund um diesen Tag spezielle Veranstaltungen für Frauen an.

In Herzberg laden Stadt, Sparkasse und Kinowelt zu den Frauenfilmabenden. Am Donnerstag, 7. März, läuft „Die Farbe Lila“ - eine Musical-Neuverfilmung des Klassikers „The Color Purple“. Beginn ist mit einem Sektempfang ab 18 Uhr, Filmbeginn 19 Uhr. Am zweiten Filmabend am Dienstag, 12. März, ist „Barbie - Eine Satire in Pink“ zu sehen. Auch hier geht es um 18 Uhr mit einem Sektempfang los, ab 19 Uhr beginnt der Film. Der Kartenvorverkauf läuft bis 4. März an den bekannten Vorverkaufsstellen. Danach Karten an der Kino-Kasse. Eintritt jeweils 9 Euro. Davon geht je ein Euro als Spende an den Osteroder Verein Frauen für Frauen.

Anlässlich des Equal Pay Day am Mittwoch, 6. März, können Besucherinnen das Museum im Schloss kostenfrei besuchen.

Kaffeetafel und Altersvorsorge für Frauen

Zum 18. März lädt dann das Familienzentrum Herzberg, die Stadtbücherei und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt zu einer Frauen-Kaffee-Tafel. Um 14.30 Uhr kann sich ungezwungen getroffen, kennengelernt und unterhalten werden. Wo? Im Familienzentrum, Hindenburgstraße 27a. Eintritt frei, kleine Spenden sind gerne möglich. Anmeldung bis 17. März bei Angelika Kiep unter Telefon 05521/ 852102 oder unter angelika.kiep@herzberg.de.

Ums liebe Geld geht es dann am Donnerstag, 21. März, ab 16.30 Uhr beim Cashback für die Zukunft. Mit dem Infotainment „Finanzielle Absicherung für Frauen“ wird die Frage geklärt, wie mit wenig finanziellem Einsatz die Alterssicherung gewährleistet werden kann. Referenten im Rittersaal im Museum sind Ratsfrau Nadine Wills und Peter Wilken, unabhängiger Industrie-Pensions-Vereins-Berater. Anmeldung bis 17. März bei Angelika Kiep unter 05521/ 852102 oder unter angelika.kiep@herzberg.de.

Musikalische Lesung in Osterode und Selbstverteidigung in Bad Lauterberg

„Aus Liebe zum Leben“ heißt die musikalische Lesung mit Sabine Mariss, die am Donnerstag, 14. März, in der Stadtbibliothek Osterode zum Frauentag stattfindet. Sabine Mariss verwebt hierbei Erzählungen der Ärztin Rachel Naomi Remen mit ihrer eigens für das Programm komponierten Musik. Damit lädt sie ein, das Leben zu feiern. Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis zum 8. März per Email an gleichstellungsbeauftragte@osterode.de oder bibliothek@osterode.de.

In Bad Lauterberg steht am 9. März Selbstverteidigung für Mädchen auf dem Programm. In Kooperation mit dem Kinderschutzbund und dem Familienzentrum „Manyways“ lädt das Mädchencafé „Kratzbürste“ von 9.30 bis 12.30 Uhr Mädchen der 2. und 3. Klasse ein und von 12.30 bis 15.30 Uhr Mädchen ab Klasse 4 ein. Die Teilnahme kosten 5 Euro. Anmeldungen bei Stephanie Seyferth unter 0176/ 38730558.

In Göttingen gibt es am Freitag, 8. März, Aktionen, Infos, Musik und Demo am Gänseliesel ab 15.30 Uhr. Weitere Info unter https://frauenforum-goettingen.de/.

Frauen wissen wo‘s langgeht in Göttingen und Frauenpower in Northeim

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft für Stadt und Landkreis Göttingen und die Agentur für Arbeit Göttingen veranstalten am 12. März einen „FrauenInfoTag“ (Fit). Unter dem Motto „Wissen wo‘s lang geht“ können Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich beruflich verändern wollen, sich von 9 bis 15 Uhr in der Agentur für Arbeit Göttingen einen möglichst umfassenden Überblick über Möglichkeiten und Unterstützungsangebote vor Ort verschaffen.

Auch das Theater der Nacht in Northeim bietet Frauenpower zum Weltfrauentag. Am 7. März kommt Kathrin Schülein ins Theater der Nacht und liest dort aus ihrem aktuellen Buch „Auf der Suche oder Wie ich das Theater Ost eröffnete“. Die Produktion im Rahmenprogramm des Weltfrauentages 2024 ist eine Zusammenarbeit des Fördervereins Stadthalle Northeim mit dem Theater der Nacht und der Stadt Northeim.

Am Freitag, 8. März, lädt das Theater dann ein zu einem Geschichtenschreibworkshop rund um die Ausstellung „Figurentheater“ von Inge Sandeck, die im Salon des Theaters zu sehen ist. Am Freitag und Samstagabend wird mit „Die Zwickmühle“ ein Stück aufgeführt zur regionalen Frauenpower. Es geht um drei berühmte Frauen der Region: Roswitha von Gandersheim, Elisabeth von Calenberg und „Engelchristin“, eine einfache Frau aus dem 19. Jahrhundert, die in Fredelsloh lebte. Diese Geschichten werden humorvoll dargeboten von der Lehrerin Hannelore Zwickel und einem neugierigen Kater in der Hauptrolle. Mit Schauspiel, Objekten, Klappmaul-, Papier- und Tischfiguren versteht es Ruth Brockhausen, die Biografien dieser Frauen und ihre Lebensumstände lebendig werden zu lassen.

Am Samstagnachmittag, 9. März, bietet das Theater außerdem einen Workshop im Drachenschal stricken an. Dieser wird ab 14.30 Uhr im Salon stattfinden.

Am Sonntag, 10. März, zeigt das Theater um 16 Uhr das Märchen „Däumelinchen“, von einem Mädchen, das gerade mal so groß war wie ein Daumen. Trotzdem machte sich das Kind eines Tages auf, um Freunde zu suchen.

Tickets für die Vorstellungen sind erhältlich unter service@theater-der-nacht.net, über tickets.theater-der-nacht.de oder unter Telefon 05551/1414. Bei den Veranstaltungen im Salon wird um telefonische Anmeldung gebeten.

Klischees zu „Frauen am Steuer“ und beschwipste Geschichte

Der PS.Speicher in Einbeck begrüßt Besucherinnen am 8. März zur Themenführung „Frau ans Steuer!“. Die jeweils ca. 90-minütigen Führungen um 11.30 und 14.30 Uhr sind an diesem Tag für Frauen kostenfrei. Es muss lediglich der reguläre Eintrittspreis in die Hauptausstellung bezahlt werden. Alle übrigen Teilnehmer dürfen an der Führung zum regulären Preis von 6 Euro teilnehmen (zzgl. Eintrittspreis).

„Frauen in der Geschichte unserer Stadt – Führung mit Schwips in der Flohburg“ heißt es anlässlich des Frauentages am 8. März, 17 Uhr, im Museum Flohburg in Nordhausen. Denn Geschichte wurde und wird nicht ausschließlich von Männern gemacht. Auch die Stadtgeschichte Nordhausens wurde von Frauen gestaltet. Zur „Führung mit Schwips“ mit Angelo Glashagel sind alle interessierten Frauen Nordhausens eingeladen. Kosten für Führung und Sekt 5 Euro.

Weitere Veranstaltung sind zu finden unter Frauen-Forum Göttingen und Landkreis Göttingen.

