Göttingen. Im Interview spricht der Chef der Wirtschaftsförderung Göttingen über den Innovationspreis 2024 und Selbstständigkeit. Das sagt er über Osterode.

Welches sind die besten Zukunftsideen von Unternehmen in der Region Göttingen? Das will die Wirtschaftsförderung herausfinden und belohnen. Sie vergibt bereits zum 22. Mal den Innovationspreis. Neu in diesem Jahr: Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Stadt Göttingen als Kooperationspartner dazugestoßen war, ist nun auch der Landkreis Northeim dabei. Erneut werden Preise vergeben für die innovativsten Ansätze und Projekte in unserer Region. Unternehmen können sich ab sofort bewerben.