Osterode am Harz. Das Geschäft am Kornmarkt in Osterode am Harz wird zum Sommer seine Türen für immer schließen. Das sagt die Eigentümerin.

In der Innenstadt von Osterode am Harz schließt das nächste Geschäft: Der Fotoladen Europafoto am Kornmarkt schließt nach fast 20 Jahren. Wie Eigentümerin Petra Brehme unserer Redaktion am Telefon berichtet, möchte sie zum Sommer in Rente gehen. Das Geschäft am Kornmarkt 20 soll aber noch bis zum 30. Juni geöffnet bleiben.