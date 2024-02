Osterode. Fußballer und Fans in und um Osterode am Harz warten mit Spannung auf das erste Spiel im Jahnstadion nach der Sanierung.

Im Jahnstadion in Osterode am Harz laufen seit Juli 2023 Sanierungsarbeiten. Die Stadt als Bauherr investiert eigenen Angaben zufolge rund 2,7 Millionen Euro, um die Bezirkssportanlage fit für die Zukunft zu machen. Gefördert wird das Projekt durch das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Daraus erhält die Stadt rund 964.000 Euro an Fördermitteln als Teil der genannten Investitionssumme. Sobald die Sanierung beendet ist, sollen im Jahnstadion wieder Sportveranstaltungen stattfinden und Vereine sowie Schulen trainieren können. Während der Bauarbeiten ist die Nutzung des Jahnstadions stark eingeschränkt. Doch von der besseren Ausstattung, die die Sanierung anstrebt, profitieren nach Fertigstellung Sportler und Zuschauer.