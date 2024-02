Osterode. 1.500 Euro Schaden: Die Polizei in Osterode berichtet über vermeintlich abgetretetene Spiegel - und sucht den Täter.

Die Polizei Osterode ist auf der Suche nach einer oder mehreren Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. auf 18. Februar, zwischen 23 und 9.30 Uhr gleich vier in Lerbach parkende Autos demoliert hat.

Nach Angaben der Polizei waren die Wagen in der Friedrich-Ebert-Straße im Osteroder Ortsteil Lerbach abgestellt, als es zu der Sachbeschädigung kam. „Bislang ist bekannt, dass an mindestens vier geparkten Pkw ein Spiegel vermutlich abgetreten wurde“, heißt es in dem Schreiben der Polizei weiter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

