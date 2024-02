Osterode am Harz. Die Bauarbeiten im Stadtteil Katzenstein sind unweit des THW-Gebäudes in vollem Gange. Wann wird das neue Hotel fertig und wie soll es funktionieren?

Schon lange besteht bei den Betrieben und der Stadt Osterode am Harz Wunsch, dass sich in der Stadt an der Söse ein Hotel ansiedelt. Nun ist es endlich so weit: Im Stadtteil Katzenstein entsteht zurzeit der ersehnte Hotelneubau. Bauherr ist die in Bad Wörishofen/Allgäu ansässige WMM Hotel Betriebs GmbH.