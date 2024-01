Göttingen. Schneechaos befürchtet: Erst heißt es, Schule findet am 18. Januar statt, am späten Abend entscheidet der Kreis Göttingen sich für den Schulausfall.

Das ganz große, für Donnerstag, 18. Januar, befürchtete Winterchaos im Landkreis Göttingen ist ausgeblieben. Dennoch: Bereits am frühen Mittwochabend fuhren in Göttingen keine Busse mehr. Da war von Schulausfällen noch keine Rede. Im Gegenteil, es hieß, Schule findet statt. Dann verkündeten die Verkehrsunternehmen in Stadt und Landkreis, erhebliche Einschränkungen für den Linienverkehr und dass sie den Betrieb am frühen Morgen noch nicht wieder aufnehmen könnten. Gegen 22 Uhr verkündete der Landkreis dann den Schulausfall aller Schulformen für den gesamten Kreis. Unter der entsprechenden Facebook-Meldung des Harz Kurier wurde entsprechend kontrovers darüber diskutiert. Wir haben beim Landkreis zum Thema Schulausfall nachgefragt.