Osterode am Harz. Osterode möchte Geld ausgeben – und nimmt dafür mehr als doppelt so viele Schulden auf, wie in den Jahren zuvor. Wofür die Mittel gebraucht werden.

Osterode am Harz braucht Geld: Über neun Millionen Euro sind im Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt als Nettoneuverschuldung angemeldet. Das erklärt der Bürgermeister der Stadt, Jens Augat (SPD), auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates zur offiziellen Einbringung des neuen Haushalts. Damit verlässt die Stadt die Pfade der konsolidierten Haushaltsführung der vergangenen Jahre. Doch das Geld soll die Stadt als Ganzes zukunftssicher machen, wie der Bürgermeister in seiner Rede betont. Doch was hat die Stadt damit jetzt vor?