Osterode. Seit November ist der Woolworth-Standort Osterode in der Marientorstraße geschlossen. Mieter und Vermieter schieben sich den Schwarzen Peter zu.

Leider war es nur ein schöner Schein, als sich noch vor Weihnachten einiges tat in der geschlossenen Osteroder Niederlassung des Einzelhandelsunternehmens Woolworth. Der Sound laufender Heizungen war durch die geschlossenen Türen zu vernehmen, Mitarbeiterinnen verräumten in den Verkaufsräumen Ware. Allerdings: Vorbereitet wurde keine Wiedereröffnung, wie für das Mittelzentrum Osterode zu hoffen war, sondern Artikel wurden laut Geschäftsbetreibern in der Nachbarschaft ausgelagert. Schon das war kein gutes Zeichen!