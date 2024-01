Osterode am Harz. In Lerbach bei Osterode am Harz arbeitet die Firma Eisenhuth seit Jahren an Wasserstofftechnologie. Nun nehmen sie sich noch größerer Aufgaben an.

Seit dem 31. Dezember ist es offiziell: Die Whitecell Power AG aus der Schweiz hat die Eisenhuth GmbH aus Lerbach bei Osterode am Harz gekauft. Zusammen mit einem weiteren Unternehmen, das die Schweizer in Clausthal-Zellerfeld erworben haben, wollen sie die Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Mobilität weiter voranbringen. Somit könnte der Harz zu einer Schlüsselregion für die grüne Mobilitätswende in Europa werden. Bei Eisenhuth freut man sich jetzt auf die Herausforderungen, die vor dem mittelständischen Unternehmen und seinen rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen – und auf das Wachstum, das für den Erfolg nötig sein wird.