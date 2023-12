Osterode am Harz. Vorerst bleiben die Pegel stabil, doch die Lage ist angespannt. Nach einer Woche im Dauereinsatz üben einige Feuerwehren im Harz nun Manöverkritik.

Noch will niemand Entwarnung geben: Angespannt schauen Rettungskräfte und Einwohner auf die Hochwasser-Lage an den Flüssen und Talsperren imHarz. Nachdem der Regen für ein paar Tage nachgelassen hat, wagen einige Feuerwehrleute eine erste Manöverkritik. Dabei zeichnet sich eine uneinige Bewertung der Zusammenarbeit zwischen den Kameraden der Feuerwehren im Landkreis Göttingen und den Harzwasserwerken (HWW) ab. Diese hatten besonders während der Feiertage und in der Zeit danach das Heft in der Hand. Mit der Entscheidung, die stattlich gefüllten Talsperren zu öffnen, war naturgemäß ein Anstieg der Flusspegel im Unterlauf verbunden. Besonders in Bad Lauterberg und Osterode sind die Verantwortlichen aufgrund der Talsperren vor Ort auf die Informationen der Harzwasserwerke angewiesen.