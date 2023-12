Osterode am Harz. Im kommenden Jahr tritt in Osterode eine neue Gebührenordnung für die Straßenreinigung in Kraft. Was heißt das für die Bürgerinnen und Bürger?

Ab dem 1. Januar ändert sich in Osterode am Harz die Berechnung der Gebühren für die Straßenreinigung. Das hat der Stadtrat mit seiner Sitzung zum Dezember beschlossen. Entscheidend dabei ist die Änderung der Bemessungsgrundlage, durch welche die eigentliche Höhe der anfallenden Gebühren bestimmt wird. Ab dem kommenden Jahr wird die Verwaltung von Osterode dann den sogenannten Quadratwurzelmaßstab verwenden. Bisher waren die Gebühren anhand des Frontmetermaßstabes bestimmt worden.