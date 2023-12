Osterode am Harz. Blind Date mit der Osteroder Geschichte: Die Osteroder Museumsleiterin gewährt Einblicke hinter die Kulissen. Wir sind auf Schatzsuche gegangen.

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Museums im Ritterhaus in Osterode am Harz werfen, Orte besuchen, die sonst nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Ich gebe es gerne zu: Solche Termine sind mir die allerliebsten. Allein schon deswegen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Quasi das Sahnehäubchen im journalistischen Alltag – jedenfalls für mich.