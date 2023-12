Osterode. Am Neustädter Tor in Osterode am Harz kommt es am Mittwochvormittag zu einer Sperrung durch die Feuerwehr: Das ist passiert.

Am Mittwochvormittag ist es in Osterode am Harz zu einer rund einstündigen Straßensperrung in der Straße Neustädter Tor gekommen. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und über ein Dutzend Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Osterode waren gegen 11.30 Uhr im Einsatz, so die Feuerwehr Osterode. Die Sperrung dauert eine knappe Stunde an: Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz wieder vorbei. Dabei war es bereits am Dienstag zu einem ähnlichen Einsatz mit Straßensperrung in der Eisensteinstraße gekommen. Auch hier musste die Straße durch die Einsatzkräfte für eine Weile gesperrt werden.

kul