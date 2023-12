Altkreis Osterode. Für Seniorinnen und Senioren gibt es im Alter verschiedene Wohnmodelle. Welche Vor- und Nachteile zu bedenken sind und wo es Hilfe und Rat gibt.

Dank medizinischer Fortschritte können die Menschen heute glücklicherweise ein längeres Leben genießen. Viele ältere Menschen wollen natürlich verständlicherweise am liebsten in ihren eigenen vier Wänden alt werden. Was da auf einen zukommen kann und welche alternative Lebensform es im Altkreis Osterode gibt.