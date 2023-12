Osterode am Harz. Der Sozialausschuss der Stadt Osterode am Harz diskutiert den Mangel an Kita-Plätzen in der Gemeinde – und was die Stadt dagegen unternimmt.

Im Sommer feierte er noch sein 50-jähriges Bestehen, im nächsten Jahr wird der Kindergarten Fuchshalle in Osterode am Harz wohl Geschichte sein. Aufgrund von Baumängeln und fehlenden Räumlichkeiten sei eine Sanierung des Gebäudes nicht möglich, erklärt Bürgermeister Jens Augat (SPD) im Ausschuss für Soziales, Jugend, Kinder und Schule der Stadt. Geplant sei aber, dass die Kindergartenkinder und die Mitarbeiterinnen nach der Fertigstellung gemeinsam in die Kindertagesstätte Bergstraße umziehen.