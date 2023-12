Osterode am Harz. In diesem Jahr gibt es keine Bühne für Musik auf dem Weihnachtsmarkt in Osterode. Sind womöglich gestiegene Gebühren schuld an weniger Unterhaltung?

Süßer die Glocken nie klingen: Die Frage nach Musik auf Weihnachtsmärkten im Harz und darüber hinaus beschäftigt die Menschen. Denn die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – kurz Gema – hat ihre Berechnungsgrundlage für die Gebühren angepasst, die für Musik auf Weihnachtsmärkten fällig werden. Das hatte in einigen Städten für viel Aufregung gesorgt: Die Stadt Braunschweig zum Beispiel ließ schon im Herbst verkünden, dass sie entschieden habe, ihren Weihnachtsmarkt ohne Live-Musik und Chorgesänge abzuhalten: 18.000 Euro zusätzlich verlangte die Gema von den Veranstaltern dort. Sind die stark gestiegenen Kosten am Ende auch der Grund, warum es in Osterode in diesem Jahr keine Bühne mit Musik gibt?