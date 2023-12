Osterode. Sonderausstellung: Bilder des Osteroder Fotografen Christian Würzbach sind im Museum im Ritterhaus zu sehen

„Heimat ist kein fester Ort, sondern Heimat ist vielmehr ein positives Gefühl, das ich auch mit Orten verbinde“, definierte die Leiterin vom Museum im Ritterhaus in Osterode, Angelika Paetzold, den Begriff für sich. Sie eröffnete am Sonntagnachmittag, 3. Dezember, eine Sonderausstellung mit viel Lokalkolorit, mit stimmungsvollen Bildern aus besonderen Perspektiven und bei besonderem Wetter und Licht des Osteroder Fotografen Christian Würzbach: „Dieses Heimatgefühl eines Ortes, an dem man so richtig Zuhause ist, machen diese Bilder sichtbar“, würdigte sie den tiefen Zugang des Hobbyfotografen zur Region. Seine Fotografien zeigen den Harz und das Harzvorland von seinen allerschönsten Seiten. „Als gebürtiger Harzer hat er den Blick für den Zauber dieser rauen Gegend, in der wir das Glück haben, wohnen zu dürfen.“